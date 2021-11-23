На Донбасі поранено двох українських бійців, один із них у важкому стані

Протягом понеділка, 22 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Тричі ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих дій двоє українських військових зазнали поранень, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вчора у напрямку Попасної окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Лебединського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Кам’янки бойовики обстріляли позиції української армії з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомляють у штабі ОС.

Станом на 7:00 23 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у минулі вихідні окупанти зменшили інтенсивність обстрілів на Донбасі. У суботу й неділю в лавах ЗСУ бойових втрат не було.