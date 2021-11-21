Штаб ООС повідомив про зниження інтенсивності бойових дій на лінії зіткнення за минулу добу

За 20 листопада інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилася. Про це повідомили в зведенні Штабу Операції Обʼєднаних сил.

"З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", – йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Від початку 21 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 3,5 гектари території та передали на знищення 117 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – додали в ООС.

Нагадаємо, упродовж п’ятниці, 19 листопада, у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню. Ворог 6 разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув 33-річний військовослужбовець Сил спецоперацій Уберт Мрачковський.