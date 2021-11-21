Путін відправив російські кораблі для стеження за флотом США в Чорному морі, – WSJ

Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за американським кораблем USS Porter під час його транзиту Чорним морем у межах навчань минулого тижня.

Про це пише Wall Street Journal. Газета відзначає, що це відбувається на тлі ескалації Росією конфлікту.

Під час чотириденного переходу з Грузії до Румунії USS Porter із крилатими ракетами Tomahawk супроводжував USS Mount Whintey – більший, але менш озброєний корабель, а також інші судна союзних країн.

Над американським кораблем "завис" російський гвинтокрил. Через вісім хвилин вертоліт рушив до корабля Mount Whintey. Попри нпруженість, маневри росіян були "безпечними і професійними", повідомив капітан Кайл Грант, який є командиром Оперативної групи 65, що відповідає за есмінці в Європі.

Врешті американські кораблі успішно прибули в Румунію, а російськи пішли, як тільки корабель союзників вийшов із міжнародних вод.

Цього року США провели сім тразитів через Чорне море, і щоразу російські кораблі їх відслідковували. За словами американський військових, більше ніде кораблі США і союзників не піддавалися такому стеженню.

США, проходчи через води Чорного моря, відстоюють своє право на транзит, а РФ стеженням демонструє своє право спостерігати за пересуваннями у міжнародних водах.

Нагадаємо, 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.

Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві. Так, напередодні президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для РФ, оскільки альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

Раніше, 1 листопада, на нараді з оборонної тематики у Сочі Путін не виключив застосування проти бойових кораблів США берегових ракетних комплексів.

"Ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль або приціл відповідних систем оборони", — сказав Путін.

У США наголосили, що усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море.