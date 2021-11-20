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Спікерові Сенату Польщі надіслали посилку з погрозами і вибухівкою

Посилка надійшла до парламенту на ім’я Томаша Гродзького.

Спікерові Сенату Польщі надіслали посилку з погрозами і вибухівкою
Спікер Сенату Польщі Томаш Гродзький
Фото: radiozet.pl

Спікер верхньої палати парламенту Польщі Томаш Гродзький повідомив про посилку, яка містить лист із погрозами та вибухівку. Посилка надійшла на його ім’я у Сенат.

Про це Гродзький повідомив у Twitter.

"На моє ім'я до Сенату прийшла посилка - лист із погрозою смерті та вибухівка. Посилку отримали  відповідні служби. Сподіваюся, вони зможуть швидко спіймати злочинця", - написав Гродзький.

У пресслужбі Сенату повідомили, що посилка проходила звичайну систему перевірки після надходження до парламенту. З'ясувалося, що вона містить "погрози на адресу спікера Сенату Польщі та невизначену субстанцію".

Посилку було передано Державній службі охорони, яка підтвердила, що у посилці була вибухівка. Розслідуванням події займається поліція.

63-річний Томаш Павло Гродзький - польський політик, лікар та хірург, професор медичних наук. Маршал (голова) Сенату Польщі з 12 листопада 2019 року.

Нагадаємо, від початку листопада білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нападом на польський кордон керує Путін. Моравецький припустив, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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