США закликають союзників у ЄС розробити заходи для стримування агресії Москви проти України, – NYTimes

"Росія ще не вирішила, що робитиме з військами, які вона зібрала біля України, але нарощування сил сприймається серйозно".

Представники американської розвідки попередили європейських союзників, що для запобігання воєнним діям Росії в Україні потрібно якнайшвидше розробити пакет економічних та військових заходів для стримування Москви.

Про це пише nytimes.com.

Видання зазначає, що Росія ще не вирішила, що робитиме з військами, які вона зібрала біля України, але нарощування сил сприймається серйозно, і Сполучені Штати не вважають, що це блеф.

Директор національної розвідки США Евріл Хейнс цього тижня відвідала Брюссель, щоб проінформувати послів НАТО про дані американської розвідки щодо можливого військове втручання Росії в Україні.

США також ділиться розвідувальними даними з Україною, йдеться у повідомленні. Так, у п'ятницю голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі спілкувався на цю тему із головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним.

Американська та британська розвідка дедалі більше впевнені, що президент Росії Володимир Путін розглядає військові дії, щоб взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоб привести до влади промосковський уряд.

Американські аналітики вважають, що Путін розглядає наступні місяці як сприятливі для дій.

Зростання цін на енергоносії зробило Європу більш залежною від дешевих поставок російського газу, особливо в умовах наближення зими та подальшого зменшення запасів газу в Європі. Страх втрати доступу до російської енергії може обмежити підтримку Європою жорстких санкцій.

Через зростання цін і обмежені поставки у Росії є більше грошей для оплати військових операцій.

Американські чиновники хочуть зі свого боку створити “загальний рецепт” для США і Європи, якщо Росія розпочне військові дії проти України. Зокрема мова йде про санції на ті сектори російської економіки, на які вони ще не накладені.

Nytimes.com зазначає, що Росія направила додаткові війська в Крим, на мис Опук, також розгорнула їх поблизу російського міста Павловськ у Воронезькій області. Згідно з доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські танки, гаубиці та балістичні ракети малої дальності “Іскандер” розміщені на відстані удару від українського кордону.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін також заявив, що нарощування російських військ викликає занепокоєння. “Ми не впевнені, що саме планує пан Путін, але ці дії, безумовно, привертають нашу увагу”, – сказав він.

Американські офіційні особи попередили Росію, що використання її сил для залякування України або захоплення більшої території є неприйнятним і викличе рішучу реакцію Заходу.

Окрім того, співробітники розвідки все ще шукають можливі зв’язки між міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні та військовим нарощуванням Росії на кордоні з Україною.

Колишній високопоставлений співробітник Пентагону Джим Таунсенд зазначив, що Путін дуже швидкий. “Думаю, він любить маневри для відвертання уваги. Це грає йому на руку. Вся увага прикута до білоруського кордону. Тим часом він збирає те, що, на його думку, необхідне для просування в Україну”, – сказав він.

“Ми повинні бути готовими до жорстких дій. Нам не потрібно щось бомбити. Але ми повинні демонструвати наші військові можливості розумно”, – додав Таунсенд.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати в разі необхідності знайдуть способи забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України.

Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.

На тлі напруження Великобританія оголосила, що готова перекинути в Україну до 600 своїх військових. Про пильну увагу до ситуації повідомили також в НАТО.