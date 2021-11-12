США попередили ЄС про можливе вторгнення російських військ в Україну, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки попередили своїх європейських партнерів про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, офіційні особи США поінформували своїх колег з ЄС про побоювання з приводу можливої військової операції", - наголошує агентство.

Повідомляється, що оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС.

За словами знайомих з думкою Білого дому чиновників, відповідна інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Наближений до Кремля співрозмовник Bloomberg заперечив побоювання: "Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але Москва має продемонструвати, що готова застосувати силу у разі потреби".

Ще один чиновник також запевнив, що "наступ малоймовірний": "Оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах, але є план реагування на провокації з боку України".

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Росія перекидає дедалі більше танків до українських кордонів. Нарощування військ біля кордонів України зауважили міжнародні спостерігачі, проаналізувавши дані з мережі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

Після цього Офісі президента заявили, що підтвердження інформації про нарощування російських військ біля українських кордонів немає. Там зазначили, що питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, залишається відкритим.