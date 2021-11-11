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Ще дві країни ЄС вирішили не закривати кордони для українців

відкритими для ковід-безпечних громадян України залишаються Ірландія і Швеція.

Ще дві країни ЄС вирішили не закривати кордони для українців
Фото: EPA/UPG

Ірландія стала дев’ятою країною Європейського Союзу, яка залишилися відкритою для подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Умови - повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу", - написав він у твіттері.

Згодом Кулеба поінформував, що відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту залишилися і Швеція.

"Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше", - наголосив голова МЗС.

Учора стало відомо, що, попри виключення України із "зеленого" списку, відкритими для українців залишаються Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Нідерланди, Австрія, Бельгія і Данія.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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