Ще дві країни ЄС вирішили не закривати кордони для українців

Ірландія стала дев’ятою країною Європейського Союзу, яка залишилися відкритою для подорожей українців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Умови - повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу", - написав він у твіттері.
Згодом Кулеба поінформував, що відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту залишилися і Швеція.
"Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше", - наголосив голова МЗС.
Учора стало відомо, що, попри виключення України із "зеленого" списку, відкритими для українців залишаються Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Нідерланди, Австрія, Бельгія і Данія.