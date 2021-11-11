У Китаї ухвалили "історичну резолюцію", що прирівнює Сі Цзіньпіна до Мао Цзедуна і Ден Сяопіна

Перший такий документ ухвалили в 1945 році, другий - у 1981-му.

Пленум центрального комітету Компартії Китаю у четвер, 11 листопада, ухвалив так звану "історичну резолюцію" до сторіччя партії.

За весь час існування комуністичного Китаю лише два політики публікували подібні документи - Мао Цзедун у 1945 році та Ден Сяопін у 1981-му. Нинішній китайський лідер Сі Цзіньпін, таким чином, став третім, пише BBC.

Фото: russian.news.cn

Чотириденний пленум зібрав понад 370 членів центрального комітету КПК - тобто все вище керівництво країни. Це була остання велика зустріч лідерів партії перед всекитайським з'їздом у 2022 році, на якому, як очікується, Сі оголосить про третій президентський термін.

У 2018 році у Китаї зняли обмеження на кількість президентських термінів, що дозволяє Сі залишатися довічним лідером КНР.

Резолюції Мао Цзедуна і Ден Сяопіна використовувались як спосіб порвати з минулим. Перша резолюція була ухвалена в 1945 році і дозволила Мао укріпити свою владу, коли він проголосив створення КНР в 1949 році.

Ден Сяопін у свою чергу у своїй "історичній резолюції" розкритикував помилки Мао під час Культурної революції 1966-1976 років та призвела до мільйонів смертей. Він також заклав основи економічних реформ у Китаї.

Резолюція Сі натомість підкреслює його наступність і може свідчити про повернення Китаю до культу особистості.