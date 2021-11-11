Безробітний, шахтар і “людина року”: хто поповнив монобільшість
Безробітний, шахтар і “людина року”: хто поповнив монобільшість
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого мера Павлова
У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого мера Павлова
Кабмін звільнив голову ДСНС
Кабмін звільнив голову ДСНС
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Ярош закликав побратимів бути готовими стати на захист держави
Ярош закликав побратимів бути готовими стати на захист держави
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
ГоловнаСвіт

У Китаї ухвалили "історичну резолюцію", що прирівнює Сі Цзіньпіна до Мао Цзедуна і Ден Сяопіна

Перший такий документ ухвалили в 1945 році, другий - у 1981-му.

Пленум центрального комітету Компартії Китаю у четвер, 11 листопада, ухвалив так звану "історичну резолюцію" до сторіччя партії.

За весь час існування комуністичного Китаю лише два політики публікували подібні документи - Мао Цзедун у 1945 році та Ден Сяопін у 1981-му. Нинішній китайський лідер Сі Цзіньпін, таким чином, став третім, пише BBC.

Фото: russian.news.cn

Чотириденний пленум зібрав понад 370 членів центрального комітету КПК - тобто все вище керівництво країни. Це була остання велика зустріч лідерів партії перед всекитайським з'їздом у 2022 році, на якому, як очікується, Сі оголосить про третій президентський термін.

У 2018 році у Китаї зняли обмеження на кількість президентських термінів, що дозволяє Сі залишатися довічним лідером КНР.

Резолюції Мао Цзедуна і Ден Сяопіна використовувались як спосіб порвати з минулим. Перша резолюція була ухвалена в 1945 році і дозволила Мао укріпити свою владу, коли він проголосив створення КНР в 1949 році.

Ден Сяопін у свою чергу у своїй "історичній резолюції" розкритикував помилки Мао під час Культурної революції 1966-1976 років та призвела до мільйонів смертей. Він також заклав основи економічних реформ у Китаї.

Резолюція Сі натомість підкреслює його наступність і може свідчити про повернення Китаю до культу особистості.

Фото: russian.news.cn

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також