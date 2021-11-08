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Військові Китаю виготовили макети авіаносця США та інших американських кораблів, – Reuters

Повномасштабні макети розмістили в пустелі. 

Китайські військові побудували макети авіаносця військово-морських сил США та інших військових американських кораблів. Про це пише Reuters з посиланням на супутникові знімки Maxar.

Метою виготовлення, ймовірно, є тренування в пустелі Сіньцзян. Ці макети відображають зусилля Китаю з нарощування потенціалу проти ВМС США. 

Макети кораблів у пустелі
Фото: news.usni.org
Макети кораблів у пустелі

Супутникові знімки показали контур у повний розмір американського авіаносця та щонайменше двох есмінців з керованими ракетами типу Alreigh Burke. 

Цей комплекс використовувався для випробувань балістичних ракет.

Фото: news.usni.org

Китайська протикорабельна оборона контролюється Ракетними військами Народно-визвольної армії (PLARF). Міноборони КНР поки що на запит про мету використання макетів не відповіло. 

Згідно зі звітом Пентагону, PLARF провела перший підтверджений запуск з бойовою стрільбою в Південнокитайському морі в липні минулого року. Було випущено шість протикорабельних балістичних ракет у води на півночі від островів Спартлі, де Китай має територіальні суперечки з Тайванем і чотирма країнами Південно-Східної Азії. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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