Китайські військові побудували макети авіаносця військово-морських сил США та інших військових американських кораблів. Про це пише Reuters з посиланням на супутникові знімки Maxar.

Метою виготовлення, ймовірно, є тренування в пустелі Сіньцзян. Ці макети відображають зусилля Китаю з нарощування потенціалу проти ВМС США.

Фото: news.usni.org Макети кораблів у пустелі

Супутникові знімки показали контур у повний розмір американського авіаносця та щонайменше двох есмінців з керованими ракетами типу Alreigh Burke.

Цей комплекс використовувався для випробувань балістичних ракет.

Фото: news.usni.org

Китайська протикорабельна оборона контролюється Ракетними військами Народно-визвольної армії (PLARF). Міноборони КНР поки що на запит про мету використання макетів не відповіло.

Згідно зі звітом Пентагону, PLARF провела перший підтверджений запуск з бойовою стрільбою в Південнокитайському морі в липні минулого року. Було випущено шість протикорабельних балістичних ракет у води на півночі від островів Спартлі, де Китай має територіальні суперечки з Тайванем і чотирма країнами Південно-Східної Азії.