«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
“Дія” переїздить до нового датацентру
“Дія” переїздить до нового датацентру
Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор
Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор
Зеленський здійснив кадрові перестановки у РНБО
Зеленський здійснив кадрові перестановки у РНБО
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду
Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
ГоловнаСвіт

Подальша робота “Нормандської четвірки” під питанням, – Никифоров

"Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні".

Подальша робота “Нормандської четвірки” під питанням, – Никифоров
Фото: Instagram

Подальша робота Нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії є під питанням.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Дом", відповідаючи на питання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу у межах Нормандського формату.

“У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі", – пояснив Никифоров.

Додамо, зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року.

Раніше вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Нагадаємо, у вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до закінчення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Однак повноваження Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершилися у жовтні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також