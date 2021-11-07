Подальша робота “Нормандської четвірки” під питанням, – Никифоров

"Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні".

Подальша робота Нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії є під питанням.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Дом", відповідаючи на питання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу у межах Нормандського формату.

“У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі", – пояснив Никифоров.

Додамо, зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року.

Раніше вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Нагадаємо, у вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до закінчення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Однак повноваження Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершилися у жовтні.