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Окупанти два рази порушили режим припинення вогню

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Окупанти два рази порушили режим припинення вогню
Фото: vchasnoua.com/

Протягом суботи, 6 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли осколкової гранати ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом ранок неділі, 7 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за п’ятницю, 5 листопада у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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