У 78-му річницю визволення столиці від нацистських окупантів очільники країни поклали квіти у залі пам'яті Пам’ятника – музею.

Фото: president.gov.ua

У 78-му річницю визволення української столиці від нацистських окупантів Президент України Володимир Зеленський поклав квіти у залі пам'яті Пам’ятника–музею визволення Києва на території Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» у селі Нові Петрівці.

Про це повідомили в Офісі президента України.

У церемонії також взяли участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.

Фото: president.gov.ua

Присутні вшанували пам’ять загиблих визволителів Києва хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський оглянув монумент «Символ миру» на алеї музею-заповідника.

“Визволення Києва – це історія безмежної байдужості й жорстокості “великих” керівників і безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів”, – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що, за офіційними даними, втрати у битві за Дніпро сягають 417 тисяч загиблих. У боях за Київ полягло до 240 тисяч солдатів і офіцерів. Але згідно з підрахунками низки істориків, загальна кількість загиблих як мінімум удвічі більша, адже мобілізованих через польові військкомати часто не брали на військовий облік, щоб не погіршувати статистику втрат.

“Навіть не вдягнуті у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків були кинуті в бій за визволення Києва. На вірну смерть. Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів”, – наголосив Зеленський.

Біля монумента Глава держави також поспілкувався з учасниками бойових дій на сході України – братами Олександром та Андрієм Мережками. У родині Мережків два покоління чоловіків є учасниками двох різних воєн: Другої світової та війни за незалежність і територіальну цілісність України. Андрій – один з воїнів-“кіборгів”, які захищали Донецький аеропорт.«Дякую вам за службу, за вашу самовідданість», – сказав Президент.

Фото: president.gov.ua

Директор музею-заповідника Іван Вікован повідомив, що комплекс “Битва за Київ у 1943 році” започатковано в 1945-му, і на сьогодні його фонди налічують 15 тисяч предметів. Це документи й фотографії часів Другої світової війни, подій на сході України, археологічні, етнографічні, нумізматичні колекції, твори живопису.

У 2014 році на території музею відкрито пам’ятний знак “Невідомому солдату” на місці перепоховання останків 26 захисників та визволителів Києва, які загинули у 1941 – 1943 роках.

Фото: president.gov.ua

Останнім часом в експозиціях музею-заповідника відображені події форсування Дніпра, перебіг Київської наступальної операції, а також представлені речі учасників Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, Антитерористичної операції на сході України.

Також на території музейного комплексу розташована виставка зразків бойової техніки, каплиця Святого Георгія Переможця на згадку про захисників і визволителів Києва, пам’ятник воїнам-мотоциклістам, Стіна пам’яті – 11 горельєфів Героїв Радянського Союзу – вихідців із Вишгородського району Київщини.