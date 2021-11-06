Україна чекає на першу доповідь Генсекретаря Ради Європи щодо ситуації у Криму

Про це йшлося під час зустрічі президента Зеленського і Марії Пейчинович-Бурич.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський зауважив, що це вже другий візит Генсека до України в поточному році.

“Хочу висловити вам і вашим колегам подяку за велику увагу до України, за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави”, – сказав Зеленський.

Президент також наголосив на важливості представлення Ради Європи на установчому саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня.

“Ми були раді вітати вас у Києві та розраховуємо на подальше активне залучення експертів Ради Європи до роботи цього міжнародного механізму деокупації Кримського півострова”, – зазначив Глава держави.

Президент акцентував увагу на тому, що українська сторона очікує на першу доповідь Марії Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму й готова до співпраці у цьому важливому напрямі.

“Переконаний, що ваш візит на адміністративну межу з Автономною Республікою Крим дав змогу глибше зрозуміти важливість цього питання та допоможе при підготовці доповіді”, – зауважив Глава держави.

Зеленський окремо закликав Генерального секретаря Ради Європи сприяти залученню всіх механізмів цієї міжнародної організації для звільнення українців, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Нагадаємо, Виконавча рада Організації Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) проведе моніторинг у Криму.