Російського дипломата знайшли мертвим у Німеччині. Німецьке видання Der Spiegel повідомляє, що тіло секретаря посольства російської дипмісії виявили на тротуарі перед будинком посольства у Берліні. За попередньою версією, дипломат випав із вікна.

"35-річний громадянин, згідно з офіційним дипломатичним списком, акредитований у Берліні з літа 2019 року як другий секретар посольства. Німецькі служби безпеки вважали його неофіційним співробітником російської внутрішньої спецслужби ФСБ", - пише журнал.

Офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер підтвердив факт загибелі співробітника російського посольства у Берліні. Він додав, що не може навести жодних подробиць через положення про захист персональних даних та інформації, передає агентство Интерфакс.

Посольство Росії в Німеччині не коментує загибель співробітника диппредставництва "з етичних міркувань".

Як пишуть The Insider та Bellingcat, загиблим є Кирило Жало, син начальника управління захисту конституційного ладу ФСБ Олексія Жало. Зазначається, що саме це управління займалося позасудовими стратами активістів та журналістів у Росії, у тому числі отруєнням опозиціонерів Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзи, а також письменника Дмитра Бикова.

"Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кирила Жало було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 по 4 листопада 2021 року", - повідомляють розслідувачі.

Фото: theins.ru

Крім того, Жало міг мати відношення до вбивства польового командира чеченців Зелімхана Хангошвілі.

"Кілер Вадим Красиков (якого німецьке слідство вважає винним у вбивстві Хангошвілі - ред.) у ході підготовки до вбивства неодноразово відвідував офіс антитерористичного центру ФСБ, який підпорядковується службі, заступником голови якої є Жало-старший. Також Красиков під час підготовки вбивства активно спілкувався з бійцем спецзагону ФСБ "Вымпел" Едуардом Бендерським, який неодноразово подорожував спільними рейсами з директором Другої служби ФСБ генералом Олексієм Сєдовим, безпосереднім начальником Олексія Жало", - йдеться у матеріалі розслідувачів.

Нагадаємо, раніше у НАТО позбавили акредитації вісьмох членів російської місії, які є "неоголошеними співробітниками російської розвідки". У відповідь Росія вирішила закрити представництво при НАТО.