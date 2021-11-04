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Референдум щодо Конституції Білорусі відбудеться у лютому 2022 року, - Лукашенко

Перед референдумом проєкт також буде розглянуто на засіданнях робочої групи та Конституційної комісії.

Референдум щодо Конституції Білорусі відбудеться у лютому 2022 року, - Лукашенко
Фото: скрін відео

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, повідомив, що референдум за оновлену Конституцію країни заплановано на лютий 2022 року.

Про це він заявив на засіданні Вищої держради Союзної держави.

Лукашенко зазначив, що перед референдумом проєкт нової Конституції буде розглянуто на засіданнях робочої групи та Конституційної комісії, а потім - опубліковано для громадського обговорення.

Оприлюднений проєкт змін до Конституції Білорусі не містить значного перерозподілу владних повноважень від президента до парламенту та Кабміну, як про це анонсувалося раніше. Крім того, Конституційна комісія запропонувала усунути з основного закону положення про нейтралітет країни.

Нагадаємо, Лукашенко доручив підготувати проєкт нової Конституції після масових протестів у 2020 року, пов'язаних з фальсифікаціями на виборах президента. За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а його конкурентка Світлана Тихановська - тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.

У новій Конституції планують прописати обмеження на кількість президентських термінів. За словами голови конституційної комісії Петра Миклашевича, одна людина не зможе займати посаду більше двох термінів. Лукашенко вже був президентом п'ять термінів підряд, а легітимність нинішнього шостого терміну не визнається Європейським Союзом, США, Великобританією, Україною та низкою інших держав.

Втім, прийняття Конституції не означає, що йому доведеться піти з посади. У Росії за схожих обставин обнулили президентські строки Путіна, що дозволяє йому залишатися при владі до 2036 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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