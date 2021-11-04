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На борту Ан-12, що впав під Іркутськом, було 9 осіб

Наразі знайшли тіла шістьох загиблих.

На борту Ан-12, що впав під Іркутськом, було 9 осіб
Фото: Пресслужба уряду Іркутської області

На борту літака Ан-12, який учора розбився в Іркутській області, Росія, перебували дев’ять, а не сім осіб, як повідомляли раніше.

Про це заявили в Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ, передає агентство Интерфакс.

За уточненими даними, отриманими від представника авіакомпанії "Гродно", на борту повітряного судна перебувало дев'ять осіб, у тому числі п'ять членів екіпажу та четверо осіб, які супроводжували вантаж.

У ході проведення пошуково-рятувальних робіт було виявлено загиблими шістьох людей. Їхні тіла доставлено до Іркутського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Як повідомив заступник начальника ГУ МНС у регіоні Андрій Рябоволов, при взаємодії з білоруською авіакомпанією встановлено місця проживання всіх громадян, які перебували на борту, та їхніх близьких родичів.

"З дев'яти осіб четверо - громадяни Російської Федерації, троє - громадяни Білорусі та двоє - громадяни України. Взаємодію з представниками консульств організовано", - сказав Рябоволов.

Про те, що в авіакатастрофі під Іркутськом загинули двоє українців, вчора повідомило Міністерство транспорту Білорусі. Інформацію підтвердили в українському МЗС.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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