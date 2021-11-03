Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний

Очільниця держави зазначила, що більше не повернеться до цього питання.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі.

Про це вона сказала у середу на спеціальному брифінгу, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна - ні і ніколи", - заявила Зурабішвілі.

За її словами, Саакашвілі з власної волі нелегально проникнув у країну з метою дестабілізації.

"Незважаючи на це та враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув'язненим, що вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади особливої уваги до нього, вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використане для політичних спекуляцій чи дестабілізації", - сказала Зурабішвілі, додавши, що до цього питання більше не повернеться.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Раніше лікар за згодою Саакашвілі оприлюднив його діагноз - таласемія (захворювання крові), і наголосив, що "йому категорично не можна голодувати".