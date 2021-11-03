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Мером Нью-Йорка обрали демократа Еріка Адамса

Він стане другим чорношкірим мером найбільшого міста США.

Мером Нью-Йорка обрали демократа Еріка Адамса
Фото: instagram.com/ericadamsfornyc

Кандидат від Демократичної партії США Ерік Адамс переміг на виборах мера Нью-Йорка.

Про це свідчать дані місцевої виборчої комісії.

Після того, як його приведуть до присяги 1 січня, Адамс стане другим чорношкірим мером найбільшого міста Сполучених Штатів після Девіда Дінкінса, який керував містом у 1990-1993 роках.

61-річний Адамс зараз є президентом одного з районів Нью-Йорка - Брукліна. Він також був сенатором штату Нью-Йорк у 2007-2013 роках, а до того більше 20 років служив у поліції.

На виборах мера Нью-Йорка Адамс отримав понад 66% голосів, тоді як його конкурент від Республіканської партії Кертіс Сліва набрав менше 28%.

Нагадаємо, що зараз мером Нью-Йорка є демократ Білл де Блазіо. Він очолює місто з 2014 року.

У 2019 році де Блазіо хотів брати участь у виборах президента США як кандидат від Демократичної партії, але його рейтинг виявився занадто низьким, щоб він серйозно міг претендувати на перемогу в праймериз.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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