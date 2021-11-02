Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Арахамія: Рада розгляне "блок кадрових питань"
Арахамія: Рада розгляне "блок кадрових питань"
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
ГоловнаСвіт

Парламентські вибори в Японії: очікувані результати та стабільний уряд

Результати парламентських перегонів у Японії виявились доволі передбачувані: перше місце зайняла правляча Ліберально-демократична партія Японії (ЛДП). Вона отримає 261 мандат, а її коаліційний союзник з 1999 року – консервативна партія «Нова Комейто» – делегує 23 депутати. Себто уряд сьогоднішнього прем’єра Кісіди Фуміо, представника ЛДП, збереже лідерські позиції, як і свій основний фокус внутрішньої та зовнішньої політики.

Про те, які наслідки матиме волевиявлення для Японії й Азії – в матеріалі LB.ua.

Прем'єр-міністр Японії і лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Фуміо Кісіда під час пресконференції в день виборів в штаб-квартирі партії, Токіо, 31 жовтня 2021 р.
Фото: EPA/UPG
Прем'єр-міністр Японії і лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Фуміо Кісіда під час пресконференції в день виборів в штаб-квартирі партії, Токіо, 31 жовтня 2021 р.

Політичні реалії далекосхідної країни

Ці вибори стали першими в епоху Рейва, яка почалася у 2019 році, коли престол зайняв імператор Нарухіто. Вони стали кінцем, по-перше, дев’ятирічного правління Сіндзо Абе та його суперечливих монетарних експериментів під назвою «абеноміка», по-друге, невиразного однорічного правління Йосіхіде Суґи, по-третє, вони каналізували негативні емоції людей від пандемії коронавірусу й Олімпіади-2020, проведення якої 80% японців не підтримувало.

Результат перегонів підтвердив спад народної популярності ЛДП: порівняно з попереднім голосуванням у 2017 році вона втратила 15 місць у парламенті. Утім більша частина населення продовжує голосувати за панівну партію через стабільність у країні – політичну й економічну.

Голосування на виборчій дільниці в Токіо, 31 жовтня 2021 р.
Фото: EPA/UPG
Голосування на виборчій дільниці в Токіо, 31 жовтня 2021 р.

Якщо коротко, то вибори не могли принести будь-яких несподіванок. Навпаки, їхній результат: 1) зміцнив позиції теперішнього прем’єр-міністра; 2) продемонстрував, що люди зневірені, особливо молодь, через відсутність реальної альтернативи «консервативній домінації» ЛДП, котра перебуває при владі майже постійно з 1955 року. Усе менше японців приходять на виборчі дільниці – 31 жовтня кількість виборців склала трохи більше за 50%.

Кісіда Фуміо, колишній міністр закордонних справ, спочатку був обраний 29 вересня 2021 року головою ЛДП, а 4 жовтня на позачерговій сесії парламенту за нього проголосували як за нового прем’єр-міністра Японії. Він збереже свою посаду, команду й вплив після виборів.

Але якщо ви думаєте, що японські партії такі самі ідеологічно примітивні, як у деяких країн пострадянського простору, то ви глибоко помиляєтеся. Ліберально-демократична партія має 7 фракцій. Кісіда Фуміо вийшов із групи «Кочікай» (Kochikai), яка дотримується поміркованих позицій і підтримує збереження 9-ї статті японської Конституції, котра обмежує розвиток власних збройних сил. Кісіда Фуміо публічно позиціонує себе як центрист.

Фото: EPA/UPG

Внутрішня політика уряду Кісіди Фуміо, за згодою ключових босів Ліберально-демократичної партії, має такі пріоритети:

  • активна боротьба з поширенням COVID-19. 91 млн японців, або 72.5% від усього населення країни, вже вакцинувалися;
  • боротьба з корупцією, бюрократизацією, нерівністю доходів. Фракція «Кочікай», яку представляв Кісіда Фуміо, активно лобіює інтереси бізнесменів, середнього класу, білих комірців;
  • підтримка корпорацій (дзайбацу) у прагненні модернізуватися, особливий акцент на конкурентоспроможному виробництві напівпровідників;
  • досягнення росту економіки через споживання – збільшення доходів населення, а не за допомогою розкручування інфляції, як це робив Сіндзо Абе, що призвело до зростання державного боргу до 245% ВВП, знецінення єни та подорожчання імпортних товарів;
  • проведення заходів відродження «національного суверенітету» Японії, які мають розвивати патріотизм, ставити на передній план питання національної ідентичності населення, її переваги. Кісіда Фуміо є одним із 40 тис. учасників ультраправої, ультраконсервативної елітної організації "Ніппон Кайгі" (Nippon Kaigi);
  • продовження політики переведення економіки на «зелені» рейки. Токіо вирішив зробити ставку на водень як альтернативу традиційним видам палива, він планує досягти карбонової нейтральності до 2050 року;
  • підтримка гендерної рівності й сексуальних меншин у суспільстві. Наприклад, наразі лише 10% японського парламенту складають жінки.

Лідерство Ліберально-демократичної партії після виборів буде направлене на збереження подальшої стабільності в країні, а також на посилення нинішніх міжнародних позицій Японії.

Дошка індикаторів фондового ринку, Токіо, 24 вересня 2021 р.
Фото: EPA/UPG
Дошка індикаторів фондового ринку, Токіо, 24 вересня 2021 р.

Зовнішньополітичний вектор Токіо

Кісіда Фуміо в інтерв’ю японським журналістам сам наголосив на трьох фундаментальних напрямках зовнішньої політики уряду.

Перший: китайський напрямок є топпріоритетом для Японії. Тоді як для західних спостерігачів ритуально наголошується на «цінностях захисту демократії проти авторитаризму», реально Токіо бентежить: 1) посилення Пекіна у Східнокитайському та Південнокитайському морях – останнє є основним маршрутом проходження японського імпорту й експорту; 2) ескалація напруги між КНР і Тайванем; 3) зростання військового потенціалу Китаю.

Кісіда Фуміо вестиме країну до поглиблення подальшого асиметричного союзу зі США, роблячи Японію основним союзником Вашингтона в Індійсько-Тихоокеанському регіоні – буквально ключовим вузлом тихоокеанської лінії стримування Китаю. Токіо вже притримується американських зовнішньополітичних планів, беручи участь у QUAD – стратегічному військовому діалозі Австралії, Індії, Японії та США, який заочі називають «азійським НАТО».

Другий: Японія посилюватиме геополітичний вплив, збільшуючи свою економічну міць. Так званий economic statecraft. Токіо намагатиметься виходити на нові ринки, будувати ланцюжки постачань; одним словом, створювати умови, за яких переваги економічної співпраці будуть значно переважати витрати на геополітичне протистояння чи збройні зіткнення. Першим торговельним партнером Токіо є Китай – товарообіг між країнами у 2020 році становив $300 млрд.

Фуміо Кісіда під час інтерв'ю в прямому ефірі в день виборів в Японії, Токіо, 31 жовтня 2021 р.
Фото: EPA/UPG
Фуміо Кісіда під час інтерв'ю в прямому ефірі в день виборів в Японії, Токіо, 31 жовтня 2021 р.

Сьогодні забезпечення військової безпеки Японії в першу чергу входить до міжнародних зобов’язань Вашингтона. Щорічно японський уряд витрачає на підтримання американських військових баз на своїй території $2 млрд.

Третій: за правління Кісіди Фуміо Японія не буде переглядати чи скасовувати 9-ту статтю Конституції про «неможливість мати власні збройні сили» – це буде відповідальністю майбутніх японських лідерів. У міру регіонального посилення Китаю Токіо все одно буде змушений відповідати на його дії. Це робиться для підтримання балансу сил.

Зараз скасування 9-ї статті невигідне Ліберально-демократичній партії ще й тому, що більшість населення підтримує «мирну японську дипломатичну філософію». Різка зміна Конституції може негативно позначитися на рейтингах ЛДП, котрі наразі не перебувають у тренді зростання.

Фото: EPA/UPG

У відносинах же з Росією Токіо підтримуватиме діалог – Японія зацікавлена у створеному Абе форматі двосторонніх консультацій щодо питань безпеки та зовнішньої політики на найвищому рівні – що важливо для Японії через регіональну конкуренцію з Китаєм і постійну загрозу від непередбачуваної ядерної Північної Кореї; зараз Москва має вплив на Пхеньян.

Уряд Кісіди Фуміо продовжить дотримуватися «прагматичного підходу» щодо Росії. По-перше, Токіо співпрацюватиме, де вигідно, як-от: імпорт енергоносіїв і рідкоземельних металів, постачання в майбутньому з Росії водню, інвестиції у видобувні проєкти на Далекому Сході, нарощування продажів власної продукції на російських ринках.

По-друге, Японія намагатиметься повернути Курильські острови, які вважає своєю територією, дипломатичним шляхом.

По-третє, Токіо нечітко тримається лінії США у визначенні Росії геополітичним супротивником – наприклад, після анексії Криму у 2014-му Японія ввела санкції проти Росії, але їхній вплив не був критичним, хоча торговельний оборот між країнами суттєво зменшився. Певний час Токіо прагнув співпрацювати з Україною в контексті політики невизнання, аби мати козирі проти Росії. Не спрацювало. З одного боку, Київ інколи мляво відповідав на японські ініціативи, а з іншого – самі японці вирішили налагоджувати більш тісні відносини з Росією.

Фото: EPA/UPG

Петро ШевченкоПетро Шевченко, Аналітик, аспірант Цзиліньського університету
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також