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У Токіо чоловік у костюмі Джокера поранив ножем 17 пасажирів метро

24-річного нападника вдалося затримати. 

В столиці Японії Токіо чоловік напав із ножем на людей в поїзді метрополітену. Він поранив щонайменше 17 пасажирів, пише CNN.

Напад стався у вечір Хелловіна, у час, коли чимало токійців їхали до центру міста на святкування. Сам нападник, за словами очевидців, був одягнутий в костюм Джокера – негативного персонажу з всесвіту DC Comics, "ворога" Бетмена. 

Відомо, що один із поранених – 70-річний чоловік – перебуває в критичному стані через поранення грудей.

На відеозаписах свідків містяться сцени хаосу всередині потяга, який прямував по лінії Кейо. Пасажири тікали від нападника по вагону і намагалися вистрибнути з вікон поїзда після його зупинки.

Зловмисник також влаштував підпал сидінь у вагоні за допомогою рідини для запальничок. Його затримали після екстреної зупинки потяга.

Нападником є 24-річний чоловік. Правоохоронцям він сказав, що хотів вбити людей. 

Це не перший напад на людей в метро Токіо в цьому році. В серпні 10 пасажирів були поранені в ході нападу чоловіка. Затриманий зловмисник сказав, що "хотів убити всіх жінок, які виглядали щасливими". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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