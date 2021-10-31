​Під час "забігу биків" в Іспанії загинув 55-річний чоловік

На фестивалі Фіра де Онда в іспанському місті Онда біля Валенсії під час традиційного "забігу биків" загинув 55-річний чоловік.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Місцеві повідомляють, що бик забодав чоловіка - тварина розбила йому голову та пробила артерію на лівому стегні. Пораненого доправили до лікарні в місті Вільяреал, але врятувати його лікарям не вдалося.

Через трагедію місцева влада скасувала всі подальші заходи з забігом биків у місті, хоча сам фестиваль продовжився.

Це перша така смерть за останній час.

Влітку "біг биків", як і більшість масових заходів, заборонили через коронавірус, але восени їх знову дозволили. Водночас в Іспанії тривають дебати про те, чи потрібно взагалі заборонити такі "розваги".

Нагадаємо, біг биків є популярним заходом серед багатьох іспанців і туристів, які приїжджають до Іспанії. Цей іспанський звичай має назву "енсьєро" і полягає фактично у втечі від биків, корів і телят, яких спеціально випускають на вулиці певної частини міста. Схожі забіги проходять також у сусідніх Португалії та Франції.

Енсьєро став відомим по всьому світу після того, як такий фестиваль Сан-Фермін у 1923 році відвідав американський письменник Ернест Хемінгвей і описав у романі "І сонце сходить ".

На деяких фестивалях цих самих биків потім використовують на кориді, яку також прагнуть заборонити зоозахисники. За даними BBC, на рік в Іспанії проводиться понад дві тисячі боїв биків, проте їх кількість поступово скорочується. Так, у 2010 році офіційно кориду заборонила Каталонія.

Під час "забігів биків" часто трапляються серйозні травми учасників. Наприклад, з 1910 року лише на одному фестивалі Сан-Фермін у місті Памплона загинуло щонайменше 16 "втікачів" від розлючених тварин. В 2016 році в Іспанії бик уперше за 30 років вбив тореадора. Наступного року через рани, завдані йому биком, помер відомий іспанський тореадор Іван Фандіно.

До цього востаннє в Іспанії тореадор був убитий биком під час кориди в 1985 році, коли під час виступу загинув Хосе Кубері.