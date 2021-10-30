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Біля міжнародного аеропорту в Ємені трапився вибух, загинули щонайменше 12 людей

За даними свідків, вибухнула машина. 

Біля входу в міжнародний аеропорт міста на сході Ємена – Адена – вибухнув автомобіль. Про це пише Reuters з посиланням на дані свідків та джерел в правоохоронних органах. Загинули щонайменше 12 людей, додали в Associated France Press

Вибух, за словами співрозмовників агентства, трапився неподалік від готелю при аеропорті. 

Аден – місто, в якому тимчасово розміщується визнаний міжнародною спільнотою уряд, який уже протягом семи років в складі коаліції бореться проти хусистського угрупування, пов'язаного з Іраном. 

Уряд і Південна перехідна рада є номінальними союзниками коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. 

Раніше в жовтні в Адені вибухнув замінований автомобіль. В колонні авто їхав губернатор міста – ймовірно, саме він і був "ціллю" терористів. Губернатор вижив, загинули шестеро інших осіб. 

Збройний конфлікт у Єменській Республіці триває вже кілька років. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Алла", які захопили столицю Сану і значну частину північних районів країни, з одного боку, і урядові війська Ємену, які отримують підтримку від Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів, – з іншого боку.

У вересні 2019-го Арабська коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, почала військову операцію в Ємені.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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