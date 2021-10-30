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Cаміт “Великої двадцятки” у Римі стартував (оновлено)

Центральними темами заходу є зміни клімату та глобальна економіка.

Cаміт “Великої двадцятки” у Римі стартував (оновлено)

У Римі у суботу, 30 жовтня стартує дводенний саміт “Великої двадцятки”, учасники якого обговорять актуальні міжнародні виклики.

Сьогодні о 11:45, згідно з програмою саміту, розпочнеться перша сесія заходу на тему “Глобальна економіка та глобальне здоров’я”. Спікером стане Королева-консорт Нідерландів Максима, яка говоритиме про підтримку жіночого бізнесу.

У неділю, 31 жовтня спікером стане принц Уельський Чарльз з виступом про роль приватного бізнесу у боротьбі з кліматичними змінами. Далі у порядку денному лідерів G20 дві сесії: про зміни клімату та стійкий розвиток.

Завершать саміт пресконференція Італійського головування у “Великій двадцятці” і виступи національних делегацій.

Оновлення 13:22. Саміт "Великої двадцятки" офіційно стартував. 

Очікується, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі незабаром відкриє першу сесію заходу.

Нагадаємо, G20 намагається підкреслити, що заможні країни повинні витрачати 100 млрд доларів на рік для допомоги більш бідним державам адаптуватися до змін клімату.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент РФ Володимир Путін не братимуть персональної участі у саміті.

До "Великої двадцятки" входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, КНР, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, ПАР.

Минулий саміт "Групи 20" проходив ще до пандемії, в 2019 році, в Японії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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