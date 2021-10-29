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Нелегальні мігранти в Польщу можуть потрапляти з Білорусі через Україну, - міністр оборони Польщі

Допомогу прикордонникам наразі надають майже 8 тисяч солдатів.

Нелегальні мігранти в Польщу можуть потрапляти з Білорусі через Україну, - міністр оборони Польщі
Фото: Twitter/Straż Graniczna

Польські служби вважають, що нелегальна міграція може здійснюватись з Білорусі через Україну, вони намагаються протидіяти цій загрозі.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, передає "Радіо Польща".

"7900 солдатів надають допомогу прикордонникам, також частина солдатів – близько 400 – задіяна при будівництві укріплень на кордоні, є ще солдати Військ територіальної оборони. Це велика група солдатів. Звичайно, ми можемо збільшити їх число", - сказав Войцех Скуркевич.

У четвер поліція Підляського воєводства затримала вісьмох водіїв, підозрюваних у перевезенні нелегальних мігрантів, які перетинають польсько-білоруський кордон. Затримані – громадяни Польщі, Іраку, України, Словенії, Грузії та Данії; загалом вони перевозили 56 осіб.

На початку жовтня Польща запропонувала побудувати на кордоні з Білоруссю стіну вартістю 350 мільйонів євро, щоб не допустити на їхню територію незадокументованих мігрантів.

ЄС звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

З початку жовтня уряди низки країн Східної Європи, зокрема Польщі, Литви та Греції, виступають за будівництво огорожі вздовж кордонів ЄС, щоб протидіяти зусиллям країн, які використовують міграцію як інструмент політичного тиску.

Раніше Брюссель ухилявся від фінансування стіни вздовж європейських кордонів, наполягаючи, що чинні закони дозволяють фінансувати лише "системи управління кордоном".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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