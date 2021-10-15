Сейм Польщі підтримав будівництво “стіни” на кордонах з Білоруссю, Росією та Україною

Спецзакон передбачає зведення високого загородження з системами відеомоніторингу і фіксації руху.

Нижня палата польського парламенту підтримала спецзакон щодо будівництва на зовнішньому кордоні Польщі з Євросоюзом добре обладнаного загородження.

Мова йде про лінію кордону з Росією, Білоруссю та Україною, пише Укрінформ.

За це рішення проголосували 274 депутати правлячої Об’єднаної правиці, націоналістичної Конфедерації та Польської селянської партії, проти – 174 депутати ліберальних та лівих партій.

Ініціатива уряду передбачає будівництво сучасного високого загородження з системами відеомоніторингу і фіксації руху. Їх вартість – понад 1,6 млрд злотих (понад 400 млн дол).

Реалізація проєкту відбуватиметься поза тендерними процедурами в у прискореному режимі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю.

Польща також розгорнула на кордоні з білорусами загородження з колючого дроту.

З початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці, затримано 1800 мігрантів. За даними Прикордонної служби Польщі, частина мігрантів прибуває через Білорусь з Росії.