Ясько: Саакашвілі голодує 13-й день, стан у нього – поганий

"Тому зараз важливо діяти, а не чекати поки людині стане ще гірше".

Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі вже 13-й день голодує у грузинській в’язниці.

Про це Німецькій хвилі розповіла цивільна дружина Саакашвілі, депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько.

“Він вживає воду. Він справді, за моєю інформацією, купив сік, але його не вживав. Однак тюремна влада зробила з цього випадку фарс і відразу сказала, що він не голодує. Це не правда, він голодує. Особливо, якщо побачити скільки кілограмів він втратив, а це мінус 12 кілограмів. Тобто людина, яка не голодує, так погано не виглядала б”, – зазначила вона.

Депутатка додала, що стан Саакашвілі поганий, у нього сильно погіршилось самопочуття, моторика, здатність розмовляти, колір обличчя. “Це ж уже 13 день голодування, а це майже два тижні. Це не жарти. Тому зараз важливо діяти, а не чекати поки людині стане ще гірше”, – сказала вона.

За словами Ясько, вони знаходяться на зв’язку з керівником Офісу президента, з МЗС, з послом.

“Зокрема Дмитро Кулеба (очільник МЗС, – ред.) сказав, що розглядаються різні варіанти вирішення цієї справи, як його можна повернути в Україну, як громадянина України. Але багато чого залежить від грузинської влади”, – сказала вона.

Ясько підкреслила, що повернення Саакашвілі – це питання честі й гідності нашої держави. “В тих заявах, які робив на самому початку Зеленський, вказано, що українська влада його не залишить”, – додала вона.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений до позбавлення волі. Тому, приїхавши в Грузію, Саакашвілі одразу потрапив за ґрати.

Зараз Саакашвілі є громадянином України, де очолює виконком при Національній раді реформ.

Кулеба заявив, що Україна поки що не просила Грузію екстрадувати Михайла Саакашвілі. Зі свого боку представники грузинської влади вже кілька разів заявили, що Грузія не збирається видавати Саакашвілі Україні.

Адвокат політика Бека Басілая заявив, що припиняти голодування Саакашвілі не планує.