У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну

Тільки через шість років - після "виконання тюремного покарання за вироком грузинського суду".

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повністю відсидить тюремний термін, хоча й вимагає повернення в Україну.

Про це прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив в інтерв'ю телеканалу "Імеді".

"Я заявляю з повною відповідальністю, що Саакашвілі повністю відсидить свій термін. Станом на сьогодні його засуджено до шести років в'язниці. Цей вирок винесено останньою інстанцією", - заявив прем'єр-міністр Грузії.

Гарібашвілі зазначив, що в уряді ніхто не звільнить Саакашвілі, "якщо навіть приїде до нас будь-яка людина планети і попросить". Також він подякував президенту Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відмовилася помилувати політика.

Глава грузинського уряду також підкреслив, що затримання Саакашвілі не стане причиною погіршення відносин між Грузією та Україною.

"У нас сьогодні дуже хороші, братські відносини з Україною. Саакашвілі, тим паче, що він у в'язниці, не стане причиною погіршення наших міждержавних відносин", - констатував Гарібашвілі.

Саакашвілі, за його словами, усвідомив своє плачевне становище у грузинській в'язниці, "згадав про своє українське громадянство і вимагає повернення в Україну". Прем'єр-міністр пообіцяв, що Саакашвілі повернеться, але тільки через шість років - після "виконання тюремного покарання за вироком грузинського суду".

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який в Україні очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.