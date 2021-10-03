"Партія має мільйон питань до Разумкова", – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що партія "Слуга народу" має "мільйон питань" до Дмитра Разумкова, насамперед не як до голови парламенту, а як до члена команди партії, якою він був делегований на цю посаду.

Про це глава держави повідомив на брифінгу в Трускавці за результатами засідання фракції.

"Це питання внутрішнє фракційне. Я в принципі не коментував цю ситиуацію, не зважаючи на те, що голова Верховної Ради дуже багато про це говорив, про вплив, про тиск, я не знаю... Тому що саме пан Разумков як партієць "Слуги народу", як член фракції і команди, був делегований партією на посаду спікера. Партія має мільйон питань, я вчора їх чув, до голови Верховної Ради, не як до голови Верховної Ради перш за все, а як до людини, яка була делегована цією командою, як члена цієї команди", – заявив президент.

За словами Зеленського, нині зрозуміло, що Разумков "сьогодні не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито. Незважаючи на відкриті розмови, є і закритий формат розмов з ним".

На погляд президента, Разумков бачить інше політичне життя, поза "Слугою народу".

"Рабства немає. Якщо ти вирішив, що є свій шлях, вирішив іти своїм шляхом, це твій вибір, це нормально, але ти повинен бути, що ти наодинці в цьому шляху, тому що партіє іде так, як повинна, за цю мапу голосували, і якщо ти не підтримуєш, наприклад, санкції проти Медведчука, і таких прикладів багато, вся РНБО, і всі це роблять, ти це не робиш – ти робиш цей шлях. Так само як і закон про олігархів. Мені здається, партія не може дозволити, як це не підписувати або не голосувати", – зазначив він.

Зеленський вважає проблемою, що Разумков не обговорив ситуацію спочатку з партією, а вийшов із цим у публічну площину.

"Це достатньо образливо звучить до команди, яку він не вважає своєю", – додав Володимир Зеленський.

За його словами, діалог з Разумковим почався місяць тому, коли той "почав щось йому говорити з екранів телебачення", але не дзвонив йому особисто попри те, що були відкриті відносини. Зеленський вважає це політичними кроками.

"Хочеш – іди, будь ласка. Це твій вибір", – заявив президент.

Також Зеленський пригадав, як Разумков видав підписні листи щодо імпічменту президента. Він сказав, що є така процедура, так само як є процедура видати підписні листи щодо розгляду зняття Разумкова.

"У мене немає часуна образи. Образи мої чи партії "Слуга народу", яка дала пану Разумкову життя", – підсумував голова держави.

Нагадаємо, "слуги народу" зібрали більше 150 необхідних для реєстрації постанови про розгляд зняття Разумкова голосів. Самого главу Ради в Трускавець не запрошували. Разумков натомість запропонував провести засідання фракції у понеділок, оскільки вважає неправильним, що питання його відкликання розглядали без нього.