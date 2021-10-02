"Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку Разумкова, - Гетманцев

Фракція "Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку спікера Парламенту Дмитра Разумкова.

Про це розповів депутат фракції, голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

"Майже одностайно, не хочу помилитися, 5-7 голосів було "утримались" чи "проти", всі інші проголосували "за"", – повідомив Гетманцев.

Він додав, що питання Разумкова піднімалося після виступу президента, при цьому Володимир Зеленський не ініціював це обговорення.

"Президент просто був присутній при цьому розгляді. Арахамія (голова фракції Давид Арахамія, - ред.) поставив це питання. Арахамія пояснив присутність президента не як президента, а як особи, яку ми дуже поважаємо, на цій зустрічі. Обмінялися думками, прийняли рішення", – запевнив він.

За словами Гетманцева, нині є більше 170 підписів, при цьому на підписних листах розраховано на 175.

"Секретаріат фіксував голоси за і проти. Це ж очне засідання. Безперечно, буде протокол, безперечно, буде оформлено у відповідності до регламенту", – додав депутат.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Разумкова з посади спікера парламенту. Цієї кількості достатньо для реєстрації проєкту постанови щодо його відставки.

Підписи почали збирати сьогодні у межах засідання в Трускавці. Самого спікера парламенту в Трускавець не запросили. На вчорашньому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він сказав, що запрошує "слуг народу" на засідання фракції в Києві в понеділок, адже не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Джерела LB.ua розповіли, що підписи за відставку Разумкова збирали "дуже напружено", а інші кадрові питання - публічно не обговорювали.

20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній. Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.