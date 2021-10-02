Основне протиріччя щодо спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова полягає в тому, що він не поділяє програмні моменти партії “Слуга народу” і виносить питання відставки в публічну сферу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, 2 жовтня під час виїзного засідання фракції в Трускавці, повідомляє телеканал “Дом”.

“Питання про Дмитра Олександровича (Разумкова, – ред.) – це для мене не питання. Я вважаю, що це внутрішньофракційне питання. Вважаю, що велика помилка з боку Діми або консультантів, які з ним зараз працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, в медіа. Хоча секретів ніяких немає”, – сказав Зеленський.

За його словами, він оцінює будь-яку посадову особу, яка представляє “Слугу народу” на основі програмних положень партії.

Він наголосив, що проблема не в особистості Дмитра Разумкова.

“А в тому, що якщо ти не підтримуєш боротьбу з олігархами, не підтримуєш санкційну політику, наприклад, щодо пана Медведчука та інших, то я вважаю, що у цих людей просто інші політичні погляди. І це нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо погляди відрізняються від поглядів понад 200 людей (фракції “Слуга народу”, – ред.), від 73% (українців, – ред.), які віддали голоси саме за програму партії “Слуга народу”... Ми ж нічого іншого, крім виконання цієї програми, не робимо. І якщо твої погляди інші – значить, ти живеш своїм особистим життям”, – резюмував президент.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Цієї кількості достатньо для реєстрації проєкту постанови щодо відставки голови Верховної Ради.

Підписи почали збирати сьогодні у межах засідання фракції СН в Трускавці. Самого спікера парламенту в Трускавець не запросили. На вчорашньому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він сказав, що запрошує "слуг народу" на засідання фракції в понеділок у стінах парламенту, адже не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Підписні листи в Трускавець повіз глава фракції Давид Арахамія, який і робив запит щодо їх видачі. При цьому він говорив: "не факт", що підписи збиратимуть безпосередньо в Трускавці. На думку Арахамії, те, що він взяв підписні листи, не є новиною, новиною буде, якщо ці листи вже зареєструють. Глава фракції також натякнув, що навіть листи з підписами не є гарантією розгляду питання в залі парламенту. Як приклад він навів історію неназваного чиновника уряду, підписні листи щодо якого були підготовані ще півтора роки тому, але він і досі працює.