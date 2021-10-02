Фракція "Слуга народу" почала збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова (оновлено)

Фракція "Слуга народу" почала збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це LB повідомили джерела у фракції, з'їзд якої зараз проходить у Трускавці.

"Почали збір підписів", – зазначив співрозмовник з керівництва партії.

Учора глава фракції Давид Арахамія привіз у Трускавець підписні листи, які він запросив для збору підписів за розгляд питання відкликання Разумкова. Арахамія ще вдень запевняв, що на листках нема жодного підпису, навіть його власного.

При цьому він говорив: "не факт", що підписи збиратимуть безпосередньо в Трускавці. На думку Арахамії, те, що він взяв підписні листи, не є новиною, новиною буде, якщо ці листи вже зареєструють. Глава фракції також натякнув, що навіть листи з підписами не є гарантією розгляду питання в залі парламенту. Як приклад він навів історію неназваного чиновника уряду, підписні листи щодо якого були підготовані ще півтора роки тому, але він і досі працює.

На питання журналістів про те, чи будуть вони підписуватися за розгляд зняття Разумкова, деякі "слуги" відповідали, що ухвалять рішення після обговорення на фракції. Микола Тищенко сказав, що в нього до Разумкова є питання "щодо командності і риторики".

Самого спікера парламенту в Трускавець не запросили. На вчорашньому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він сказав, що запрошує "слуг народу" на засідання фракції в понеділок у стінах парламенту, адже не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.