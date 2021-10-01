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Микола Тищенко: "До роботи Разумкова є питання щодо командності і риторики"

Народний депутат висловився щодо своєї позиції відносно глави парламенту. 

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко повідомив, що до роботи спікера парламенту Дмитра Разумкова є питання з декількох причин.

Про це він розповів у коментарі LB.ua у межах з'їзду фракції в Трускавці.

"У нас є питання щодо командності, щодо риторики, щодо професійного відношення і ставлення до народу. Тому що коли є маніпуляція щодо регламенту, а я вважаю, що це саме маніпуляція, ми знаємо всі, що коли ми йшли на перегони, коли ми обирали роботу народного депутата, ми обіцяли людям швидкі зміни, так звані весняні посадки, і ви всі це пам'ятаєте", – зазначив депутат.

Тищенко додав, що вважає закон про олігархів найголовнішим для сьогодення, "і ми його зробили, але нам заважають. Хто? Ось відповідь, я думаю, кожен знає".

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати. 

23 вересня глава фракції СН Давид Арахамія сказав журналістам, що політсила чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі". Однак уже 30 вересня Арахамія запросив підписні листи для підписів за розгляд відкликання Разумкова

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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