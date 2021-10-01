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Зеленський приїде до "Слуг народу" у Трускавець завтра, на засіданні підбиватимуть підсумки роботи, – Тимошенко

Сьогодні в Трускавець прибули представники Офісу президента і Кабінету міністрів.

На з'їзд фракції "Слуга народу" в Трускавці приїде керівництво Офісу президента, також будуть присутніми члени Кабінет міністрів. Володимир Зеленський долучиться до заходу завтра.

Про це у коментарі кореспонденту LB.ua повідомив заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко.

"Я хочу поспілкуватися з фракцією, тому що є багато різних планів і треба підвести підсумки того, що вже зроблено, що не встигли зробити і що плануємо далі робити", – зазначив він.

Сьогодні в Трускавець прибула представники Офісу президента і Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що з'їзд триватиме 1-2 жовтня. Одним із головних питань є збір підписів за розгляд відставки Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Сам Разумков на фракцію не запрошений.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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