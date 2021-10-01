Ємець: призначеного голову КМДА переселять "за Лук'янівку"

Депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що його колеги чинитимуть опір призначеному голові КМДА та виселять його з Хрещатика.

Про це він сказав на круглому столі в Інституті Горшеніна, коментуючи законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України", який парламент має розглянути в другому читанні.

"Нам ніхто не делегував право розкидатися інтересами наших виборців, і погодитися з тим, що якісь люди, яких кияни не обирали, призначені зверху, будуть вирішувати питання киян, ми не можемо... Погоджуватися з узурпацією влади Київська міська рада навряд чи має право, тому ми будемо наполягати, щоб законність було дотримано. Це означає, що будемо чинити опір всіма можливими законними методами. І буде тоді переїзд глави Київської міської адміністрації десь в інше приміщення десь за Лук'янівкою. Уже знайшли приміщення", - сказав Ємець.

Зараз офіс голови КМДА знаходиться в приміщенні Київської міської ради на вулиці Хрещатик на правах оренди.

Депутат підкреслив, що "Слуга народу", хоч і є однією з найменших фракцій у Київській міській раді, але достатньо широко представлена у керівних органах міста.

"Говорити, що "слуги народу" і команда Зеленського знаходяться поза межами прийняття рішень в Київській міській раді... Ну, голова бюджетної комісії - це "слуга народу", а повноваження голови надзвичайно високі, недооцінювати цю роль неможливо. Перший заступник голови КМДА, просто заступник - "слуги народу" представлені у владі Києва, хоча намагаються постійно зробити вигляд, що вони "сбоку припёку" і до Кличка не мають відношення. Аж ніяк!" - сказав депутат.

Нагадаємо, що законопроєкт №2143-3 ухвалили в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Документом, зокрема, пропонується розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови КМДА.

Мер Києва буде вважатися головною посадовою особою територіальної громади Києва, він буде очолювати новий виконавчий орган - Київський магістрат й очолюватиме Київраду.

Голова Київської міськадміністрації, який призначається президентом, а не обирається на виборах, здійснюватиме нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування та матиме право припиняти їх рішення.