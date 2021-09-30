АМКУ дозволив "Нафтогазу" взяти під контроль "Донецькоблгаз"

Антимонопольний комітет України дозволив НАК "Нафтогаз України" набути контроль над ПАТ "Донецькоблгаз".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Ідеться про одержання в управління акцій, що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління Товариства.

Під час розгляду заяви АМКУ встановлено, що ухвалою Шевченківського райсуду Києва накладено арешт на 49,88% акцій, емітентом яких є ПАТ "Донецькоблгаз", із забороною користування, відчуження та розпорядження ними, та передано в управління АРМА. Концентрація відбувається відповідно до розпорядження КМУ від 15 вересня 2021 року №1116-р "Деякі питання управління активами ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз", на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках".

"За інформацією заявника, метою концентрації є запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру і припинення порушення законодавства та ліцензійних умов провадження його господарської діяльності. Як до концентрації, так і після її здійснення, задіяний ринок перебуватиме у стані природної монополії, отже не відбувається структурних змін попиту та/або пропозиції на зазначеному ринку у місцях провадження господарської діяльності ПАТ "Донецькоблгаз"", - наголосили в АМКУ.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів передав 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" в управління НАК "Нафтогаз України".

Раніше вказані 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" були арештовані Шевченківським районним судом м. Києва за ініціативи СБУ. Як наголосили у Службі безпеки, акціонерне товариство ПАТ "Донецькоблгаз" належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення. Слідчі СБУ встановили, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації.