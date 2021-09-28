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Міська влада Києва зібралась інвестувати у видобування газу

Мерія вважає, що це один зі шляхів стримування ціни на опалення.

Міська влада Києва зібралась інвестувати у видобування газу
Фото: energynews.com.ua

Міська влада Києва хоче інвестувати у видобуток газу і запропонувала НАК "Нафтогаз України" розглянути таку можливість.

Про це повідомляється на сайті Київдержадміністрації.

"Київські теплоенергетики є одними з найбільших споживачів природного газу в Україні. Орієнтовний обсяг використання газу комунальним підприємством «Київтеплоенерго» для забезпечення централізованого теплопостачання та виробництва електричної енергії становить 2,3 млрд куб. А вартість цього енергоресурсу є базовим фактором при розрахунку тарифів. Тому міська влада, враховуючи лист «Київтеплоенерго», готова розпочати роботу в напрямку інвестування у вітчизняний видобуток газу як один зі шляхів стримування ціни на теплову енергію", - йдеться в повідомленні.

Влада Києва заявила, що поки що не отримала заперечень з боку "Нафтогазу" і готова до більш детального опрацювання у рамках Українського інвестиційного газового конгресу, який відбудеться 20-22 жовтня.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" пропонує виробникам тепла і гарячої води трирічний договір на постачання газу. Цінова пропозиція до середини 2022 року становить 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи).

"Київтеплоенерго" вважає умови цього договору неринковими, оскільки вони передбачають щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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