"Щоб досягти рівня Польщі, нам потрібно $200 млрд інвестицій", - Олексій Чернишов

Для збільшення темпів економічного зростання за три роки в Україні планують створити 25 індустріальних парків.

Щоб досягти рівня економічного розвитку Польщі, Україні потрібно 200 мільярдів доларів інвестицій. Нинішній рівень інвестицій не дає змоги швидкого економічного зростання.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив на форумі "Індустріальні парки 2025" у Білій Церкві, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Андрій Оленін

"Нам потрібно 200 мільярдів доларів інвестицій - це дуже багато. За темпами економічного зростання, яке є зараз, нам потрібно 70 років. Нас це не влаштовує. Вирішити цю проблему повинні індустріальні парки", - сказав міністр.

За словами міністра, за три роки в Україні буде створено 25 індустріальних парків. У їх створення держава вкладатиме 2 мільярди гривень на рік. А дохід інвесторів в індустріальних парках передбачається удвічі вищим, ніж в інших ділянках економіки у наступні 10 років.

Закон №4416-1 "Про індустріальні парки", який Рада ухвалила 7 вересня, передбачає звільнення інвесторів від від мита на ввіз техніки, податку плати на землю.

Зокрема документом передбачається запровадження компенсації керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж. Також запроваджується компенсація учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами - залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їхньої господарської діяльності та часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років.

Також індустріальні парки можуть створити місцеві громади та приватний капітал.

Індустріальні парки – це облаштовані відповідною інфраструктурою території, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.