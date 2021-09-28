"Щоб досягти рівня Польщі, нам потрібно $200 млрд інвестицій", - Олексій Чернишов

Щоб досягти рівня економічного розвитку Польщі, Україні потрібно 200 мільярдів доларів інвестицій. Нинішній рівень інвестицій не дає змоги швидкого економічного зростання.
Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив на форумі "Індустріальні парки 2025" у Білій Церкві, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.
"Нам потрібно 200 мільярдів доларів інвестицій - це дуже багато. За темпами економічного зростання, яке є зараз, нам потрібно 70 років. Нас це не влаштовує. Вирішити цю проблему повинні індустріальні парки", - сказав міністр.
За словами міністра, за три роки в Україні буде створено 25 індустріальних парків. У їх створення держава вкладатиме 2 мільярди гривень на рік. А дохід інвесторів в індустріальних парках передбачається удвічі вищим, ніж в інших ділянках економіки у наступні 10 років.
Закон №4416-1 "Про індустріальні парки", який Рада ухвалила 7 вересня, передбачає звільнення інвесторів від від мита на ввіз техніки, податку плати на землю.
Зокрема документом передбачається запровадження компенсації керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж. Також запроваджується компенсація учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами - залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їхньої господарської діяльності та часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років.
Також індустріальні парки можуть створити місцеві громади та приватний капітал.
Індустріальні парки – це облаштовані відповідною інфраструктурою території, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.