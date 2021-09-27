Постачальники газу назвали ціну для споживачів на жовтень

Газопостачальні компанії оприлюднили свої тарифи на жовтень. Залежно від компанії, фіксована ціна газу коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн/куб. м.
Про це повідомляє інформаційно-консультаційний центр для населення "ГазПравда".
Відповідно до оприлюднених даних річні базові ціни на газ у жовтні залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани.
Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдінг" - 7,80 грн/куб. м, "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн/куб. м, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" - 7,89 грн/куб. м, а також газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб. м.
Найвищі ціни на газ встановили обласні енергопостачальні компанії Чернівцях, Житомирі та Херсоні - по 13,50 грн/куб. м.
Найбільша частка компаній встановила ціни на газ до 9 грн/куб. м.
Нагадаємо, 24 вересня Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді наголосив, що в Україні ціна стабільна, хоча у Європі зараз ціна вже перевищує 25 грн за кубометр.