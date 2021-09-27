Постачальники газу назвали ціну для споживачів на жовтень

Річні базові ціни на газ залишаються значно вигіднішими за місячні тарифні плани.

Газопостачальні компанії оприлюднили свої тарифи на жовтень. Залежно від компанії, фіксована ціна газу коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн/куб. м.

Про це повідомляє інформаційно-консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Відповідно до оприлюднених даних річні базові ціни на газ у жовтні залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани.

Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдінг" - 7,80 грн/куб. м, "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн/куб. м, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" - 7,89 грн/куб. м, а також газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб. м.

Найвищі ціни на газ встановили обласні енергопостачальні компанії Чернівцях, Житомирі та Херсоні - по 13,50 грн/куб. м.

Найбільша частка компаній встановила ціни на газ до 9 грн/куб. м.

Нагадаємо, 24 вересня Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді наголосив, що в Україні ціна стабільна, хоча у Європі зараз ціна вже перевищує 25 грн за кубометр.