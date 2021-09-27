Понад дві тисячі людей взяли участь в 39-му Міжнародному велораллі «100 км Поясом Слави за 10 годин». Традиційно захід пройшов в пішому і велосипедному форматах. Уже другий рік поспіль через пандемію коронавіруса одеська Велосотка проходить восени. Зазвичай, така акція проводиться з 10 по 11 квітня, оскілки присвячена Дню визволення Одеси від німецько-румунських загарбників.

Урочисте відкриття Одеського велораллі відбулося на Алеї Слави в парку Шевченка. Перед стартом учасники за традицією поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросу.

«Це унікальний захід, тому що він об'єднав в собі і спортивну складову, і патріотичну, і краєзнавчу. Зупинки на трасі ми спеціально розмістили біля меморіалів загиблим воїнам часів визволення міста-героя Одеси», - розповів голова оргкомітету Дмитро Волошенков.

Одеська Велосотка майже 40 років об'єднує не тільки українських велосипедистів, а й учасників з інших країн. В цьому році, крім українців, для участі в марафоні приїхали спортсмени з трьох країн - Нідерландів, Польщі та Швеції. У змаганнях беруть участь як професійні велогонщики, так і любителі двоколісного транспорту.

До "професіоналів" відносить себе 63-річний Володимир Андрійович. Чоловік уже давно обзавівся електровелосипедом, на якому можна проїжджати великі відстані і особливо не втомлюватися.

"Я беру участь уже 4-й рік поспіль, тому для мене 100 км - не страшно. Я їхав і більше", - розповідає чоловік.

Кожен учасник має свій маршрутний лист, на якому в контрольних точках маршруту ставляться позначки. Тільки так оргкомітет буде знати, що людина дійсно подолала весь маршрут. Крім відміток, в селі Мирне на спортсменів чекав теплий чай, в Мар'янівці - смачний борщ, а на КП-2 села Дальник - каша. Також відстань в 100 км можна було пробігти або ж пройти. Таких піших учасників було близько 4 сотень.

Наприклад, 15 км за допомогою скандинавської ходьби подолала одеситка Людмила. «Мій організм такий, що мені необхідно займатися спортом. Крім того, я педагог. Мої діти завжди орієнтуються на мене. Я повинна бути для них прикладом», - розповіла дівчина.

Масштабний захід пройшов за підтримки ТОВ «Євротермінал». Уже п'ятий рік поспіль компанія є одним з основних спонсорів одеської Велосоткі. Соціальні проєкти організації спрямовані на розвиток спорту, підтримку екології та історії.

«Наша допомога в організації велораллі - це внесок в розвиток спорту, захист навколишнього середовища і заощадження пам'яті про захисників нашого міста-героя. Ми дорожимо дружбою з оргкомітетом Велосоткі і для нас дуже почесно бути причетними до подібних заходів», - відзначили представники компанії.

У другій половині дня учасників велораллі традиційно зустрічали на фініші біля Меморіалу 411-ї батареї. Переможцем став Віталій Феремік. Він проїхав 100 км за 2 години 20 хвилин. Другим подолав дистанцію Максим Якушев. На третьому місці - Дмитро Архінов. Кожного учасника нагородили медаллю, а також подарунками від спонсорів. Крім привітань, гонщиків на фініші очікував ексклюзивний торт від компанії "Євротермінал".

Захід пройшов за підтримки Одеської обласної державної адміністрації.