Мельник розповів, з чого розпочне роботу Бюро економічної безпеки

Новостворене Бюро економічної безпеки розпочне свою роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття.

Про це директор БЕБ Вадим Мельник розповів в ефірі телеканалу “Україна 24” .

Візити до підприємців відбудуться лише після цього.

“Як працюватиме Бюро економічної безпеки? Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків. Виявлення та подолання "схематозу", далі - корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми”, – розповів Мельник.

“І тільки в третю чергу ми йдемо до бізнесу і говоримо - ви внаслідок використання схеми ухилилися, будь ласка, сплатіть податки, або самостійно, закон це дозволяє, або шляхом податкових перевірок”, – розповів Мельник.

Нагадаємо, закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу.

Фінансову поліцію під назвою "Служба фінансових розслідувань" планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.

У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть прийняла в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити.

Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.

У травні 2021 року на виконання закону Кабінет міністрів утворив БЕБ як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

22 вересня Верховна Рада відклала ліквідацію податкової міліції та запуск Бюро економічної безпеки на два місяці – до 25 листопада.