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Новий український лоукостер почне літати з Києва до Одеси з 14 жовтня

Час в дорозі - одна година.

Новий український лоукостер почне літати з Києва до Одеси з 14 жовтня

Новий український лоукост Bees Airline з 14 жовтня запускає регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою.

Як повідомила авіакомпанія на своїй сторінці в Facebook, рейси будуть виконуватися п'ять разів на тиждень: по понеділках, вівторках, четвергах, п'ятницях і неділях.

Для польотів будуть використовуватися літаки Boeing 737-800 Next Generation. Час в дорозі - одна година.

Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

Перші літаки перевізник зареєстрував в Україні наприкінці лютого.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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