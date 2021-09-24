Новий український лоукостер почне літати з Києва до Одеси з 14 жовтня

Час в дорозі - одна година.

Новий український лоукост Bees Airline з 14 жовтня запускає регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою.

Як повідомила авіакомпанія на своїй сторінці в Facebook, рейси будуть виконуватися п'ять разів на тиждень: по понеділках, вівторках, четвергах, п'ятницях і неділях.

Для польотів будуть використовуватися літаки Boeing 737-800 Next Generation. Час в дорозі - одна година.

Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

Перші літаки перевізник зареєстрував в Україні наприкінці лютого.