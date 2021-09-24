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​Вітренко просить уряд взяти на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу"

Голова НАК направив листа прем'єру Шмиигалю.

​Вітренко просить уряд взяти на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу"
Фото: oligarh.media

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить Кабінет міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії.

Про це йдеться в його листі на адресу прем'єра Дениса Шмигаля, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначається, що наглядова рада виявилася недієздатною після звільнення трьох незалежних членів.

"З метою реалізації компанією запропонованої дорожньої карти та для забезпечення успішного проходження опалювального сезону Кабінету міністрів України необхідно: призначити незалежних членів наглядової ради (або виконувати функції наглядової ради до моменту формування її нового складу)", - йдеться в листі.

Крім того, за словами Вітренка, необхідно затвердити основні напрямки діяльності НАК на 2021 рік, проект якого знаходиться на розгляді першого віце-прем'єра Олексія Любченка, затвердити план заходів щодо посилення незалежності оператора ГТС і забезпечити укладення договору про отримання грошей НАК від ОГТСУ на закупівлю 3 млрд кубометрів газу.

Також необхідно терміново укласти договорів ЕСКО (енергосервісні компанії) з бюджетними організаціями, які не можуть самостійно оплачувати послуги з централізованого теплопостачання.

"Наразі існує термінова потреба в укладенні відповідних договорів. Зокрема, кінцевою датою для укладення договорів щодо постачання природного газу є 27 вересня 2021 року. Зазначені правочини повинні погоджуватись правлінням та наглядовою радою компанії, а, ураховуючи наближення опалювального сезону, це має відбутися вже до кінця цього тижня", - наголошується в листі.

Нагадаємо, що про відставку членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена стало відомо 7 вересня. Причиною їх рішення стала відмова Кабміна переглянути призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Зі свого боку Вітренко заявив, що не шкодує через звільнення незалежних членів наглядової ради компанії. За його словами, вони були призначені без конкурсу за поданням посольств та не мали необхідного фаху.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим був в.о. міністра енергетики, тобто мав конфлікт інтересів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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