Фонд гарантування не зміг добитися всесвітнього арешту активів Жеваго

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг добитися всесвітнього арешту активів Костянтина Жеваго. Високий суд Англії та Уельсу, який розглядав заяву Фонду, вирішив, що у нього немає відповідної юрисдикції.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
"Суддя дійшов висновку, що наведені під час слухань докази Фонду та Банку ["Фінанси і кредит"] вказують на наявність достатніх підстав видати наказ про всесвітній арешт активів акціонера банку, утім, на його переконання, англійський суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи, оскільки вбачає проблему у необхідності застосування українського законодавства, у якому він не є експертом", - йдеться в повідомленні.
Пресслужба Жеваго в свою чергу повідомила, що суд просто відхилив справу і ніяких інших рішень не ухвалював. Водночас він зобов'язав Фонд гарантування вкладів компенсувати Жеваго всі фінансові витрати, пов’язані з цим судовим процесом.
"Ми задоволені, що суд Великобританії відхилив цю справу. Вона має розглядатися в Україні. Банк «Фінанси і Кредит» не повинен був відправлятися на ліквідацію через непрофесійні та необґрунтовані дії попереднього керівництва Національного банку України", - йдеться в заяві юристів Жеваго.
Вони заявили, що бізнесмен - законослухняний громадянин України і готовий до відкритого, об’єктивного та неупередженого юридичного процесу.
Нагадаємо, що у 2017 році Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у справі про доведення до банкрутства ПриватБанку.
Фонд гарантування вкладів хотів добитися такого ж рішення у справі про банкрутство банку "ФіК". У лютому 2021 року фонд ініціював позов на суму 582,5 млн дол США про стягнення спричиненої банку шкоди з Костянтина Жеваго, трьох англійських компаній та одного громадянина Сполученого Королівства, нібито задіяних в операціях з виведення коштів з банку.
Слухання у справі відбувалися за наказом суду у закритому режимі у липні 2021 року.
У 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.
Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку, а з липня 2021 року - в міжнародному розшуку. Йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі. Жеваго - один з найбагатших людей України.