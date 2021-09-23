Україна, Словаччина, Чехія і Німеччина хочуть створити водневий трубопровід на базі ГТС

Оператори газотранспортних систем України, Словаччини, Чехії і Німеччини розглядають можливість у майбутньому перепрофілювати їх для транспортування водню, створивши Центрально-Європейський водневий коридор.

Про це повідомляється на сайті українського "Оператора ГТС".

Його партнерами виступають EUSTREAM (оператор ГТС Словаччини), NET4GAS (оператор ГТС Чехії) і OGE (провідний оператор ГТС Німеччини).

"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації у найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми маємо почати дослідження цих можливостей вже сьогодні. Водень – це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження у масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню", – сказав Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

Організатори проєкту вже приступили до вивчення можливості технічної реалізації створення Центрально-Європейського водневого коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт-год на день.

Перші результати щодо можливості такого транспортування і його вартості очікуються вже наступного року.

Нагадаємо, що у липні під час робочого візиту президента Володимира Зеленського в Німеччину українська делегація підіймала питання партнерства у розвитку водневої економіки.

На початку 2021 року Міністерство енергетики України повідомило про початок розробки Водневої стратегії.