Мінцифри прагне скасувати запровадження 23,5% мита на імпорт в Україну провідникової продукції, - голова “Укрелектрокабелю"

У разі перегляду рішення комісії до кінця року галузь втратить близько тисячі робочих місць.

Міністерство цифрової трансформації вимагає переглянути рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо запровадження мита на імпортну провідникову продукцію. Про це у своєму блозі написав Президент асоціації “Укрелектрокабель” Анатолій Пушкар.

За його словами, 23 квітня 2021 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за результатами проведення спеціального розслідування ухвалила рішення запровадити 23,5% мита на імпорт в Україну провідникової продукції. Про це листом Мінекономіки офіційно поінформувало Кабінет Міністрів України. Проте документ офіційно опублікували в газеті «Урядовий кур’єр» лише 14 вересня 2021 року. Протягом з 30 днів з цього часу рішення має набути чинності. Але Мінцифри вимагає від Мінекономіки переглянути рішення Міжвідомчої комісії.

“Згідно зі статтею 16 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», така ініціатива Мінцифри не може бути застосована. Ми здивовані, що Міністерство цифрової трансформації, яке не є членом комісії з питань торгівлі, не відповідає за розвиток промисловості, брутально втручається і своїми діями знищує національного виробника. Тому виникає запитання - кого ми захищаємо: імпортерів і іноземців чи українських підприємців”, - йдеться у блозі.

В офіційному листі, за словами Анатолія Пушкара, Мінцифри аргументує своє рішення тим, що українські виробники неспроможні виготовляти кабельно-провідникову продукцію.

“Такі заяви викликають не просто обурення, а й велике розчарування у компетентності деяких посадовців, адже наші підприємства мають 80-річну історію, кадровий та науковий потенціал. Розуміємо, що ті посадовці, які роблять такі заяви, не володіють реальною ситуацією в країні і не розуміють стан та перспективи української кабельно-провідникової галузі”, - зазначає голова “Укрелектрокабелю”.

За його словами, за останні п'ять років обсяг імпорту у галузі зріс на 80%. Анатолій Пушкар припускає, що ініціювання Мінцифри пропозицій щодо перегляду рішень відбувається під тиском імпортерів.

У разі перегляду рішення комісії, зазначають у “Укрелектрокабелі”, до кінця року галузь втратить близько тисячі робочих місць.

“Ми здивовані тим, що Мінекономіки потай, на підставі звичайного листа Мінцифри, збирається проводити авральне засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі навіть без залучення національного виробника. Вважаємо це неприпустимим та недержавним кроком. Адже у випадку скасування рішення Міжвідомчої комісії чи його перегляду, держава недоотримає значні кошти надходжень до Держбюджету, український бізнес матиме втрати, а влада втратить авторитет серед бізнес-середовища як захисника національного виробника. Це призведе до відкритої загрози економічній, енергетичній та безпековій сферам”, - зазначив Анатолій Пушкар.