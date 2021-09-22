Магомедов: 70% пенсійних внесків зараз вкладаються в ОВДП

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов заявив, що Україні бракує інструментів для розміщення пенсійних внесків. За його словами, зараз 70% всіх накопичень вкладаються в облігації державної позики.

Про це він сказав на круглому столі "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" в Інституті Горшеніна.

"Я бачу проблеми з тим, де ми будемо розміщувати ці кошти. Вже зараз працюють недержавні пенсійні фонди, і на жаль, дуже мало інструментів, де ці кошти можуть розміщуватися. Більше 70% вкладаються в облігації внутрішньої державної позики. Це, з одного боку, гарно, бо дає економіці ресурс, але унеможливлює варіативність вкладень. Керуючим цими фондами важко показувати ліпший результат, бо майже всі дотримуються схожої стратегії - немає інструментів", - сказав Магомедов.

За його словами, НКЦПФР планує створювати умови для розвитку інших інструментів, в тому числі - іноземні цінні папери.

При цьому він підкреслив, що пенсійні накопичення мають величезний ресурс для економічного розвитку держави. "Якщо все зробити з розумом і поступово, то я вважаю, в України є дуже гарний шанс наздогнати і перегнати наших сусідів по Радянському Союзу не лише з точки зору соціального забезпечення своїх громадян, але й з точки зору розвитку країни", - сказав Магомедов.

Нагадаємо, що в 2020 році Кабінет міністрів анонсував створення в Україні повноцінного фондового ринку.

Запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи може стати ключовим ресурсом для розвитку фондового ринку.