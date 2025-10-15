Прем'єр Франції скасує реформу Макрона, щоб врятувати уряд

Повторно новопризначений прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив про намір призупинити дію пенсійної реформи до президенстських виборів 2027 року.

Як пише BBC, голова уряду фактично пропонує перекреслити один із ключових пунктів програми президента Емманюеля Макрона, відповідно до якого у 2023 році пенсійний вік у Франції було підвищено з 62 до 64 років.

Таким чином Лекорню намагається врятувати свій уряд від вотуму недовіри з боку парламенту. В той час як ультраправі блокуватимуть роботу будь-якого прем'єра, поки не будуть оголошені дострокові вибори, ліві сили заявляли про згоду підтримати прем'єра, якщо той повністю скасує макронівську реформу.

Зниження пенсійного віку призведе до додаткових бюджетних витрат у розмірі не менше 400 мільйонів євро у 2026 році і аж до 2 мільярдів у 2027-ому. Лекорню попередив парламент, що ці кошти доведеться компенсувати скороченням інших соціальних ініціатив.