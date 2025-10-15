Німеччина виділяє 400 млн євро Україні на далекобійні дрони

Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
400 млн євро виділяють на закупівлю далекобійних дронів. 

Фото: EPA/UPG

Німеччина виділяє Україні 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для їх результативного застосування по цілях в глибині Росії.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час пресконференції за результатами засідання Контактної групи з оборони України у середу у Брюсселі, пише Укрінформ.

"Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів. Це допомагає Україні уражати російські логістичні об’єкти далеко за лінією фронту. Ми бачимо певні успіхи", — сказав він. 
