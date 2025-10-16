Національні збори Франції відхилили дві вотуми недовіри уряду Лекорню

Французький парламент у четвер, 16 жовтня, відхилив обидва подані опозицією вотуми недовіри уряду прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, пише Le Monde.
Пропозиції надійшли від «Нескореної Франції» і «Національного об’єднання» разом із партнерами з «Союзу правих за Республіку».
Перша ініціатива набрала 271 голос із 577, тобто 47%, не дотягнувши лише 18 голосів до абсолютної більшості, необхідної для відставки уряду.
Друга вотумна пропозиція отримала 144 голоси (25%). Її підтримали всі депутати від двох правих партій і троє з 50 представників «Республіканців». Решта парламенту виступила проти.
Сили коаліції проголосували проти обох вотумів.
Таким чином, уряд Лекорню, призначений лише чотири дні тому, успішно пройшов перше парламентське випробування і продовжить роботу.
- Напередодні глава французького уряду заявив про намір призупинити дію пенсійної реформи до президенстських виборів 2027 року.
- Лекорню фактично пропонує перекреслити один із ключових пунктів програми президента Макрона, відповідно до якого у 2023 році пенсійний вік у Франції підвищили з 62 до 64 років.