Під загородженням на польсько-білоруському кордоні виявили тунель

Польща виявила на своєму кордоні з Білоруссю тунель.
Про це повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський.
За його словами, тунель виявили під загородженням.
«Підкоп починався на території Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку», - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.
Він при цьому запевнив, що «завдяки сучасним електронним системам, встановленим на загородженні, польсько-білоруський кордон надійно охороняється».
- Варшава постійно скаржиться на різні інциденти на кордоні з Білоруссю. Мігранти вчиняли нападки на польських прикордонникі, пошкоджували огорожу і різними способами намагалися прорватися через кордон.
- Тим часом у вересні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у вівторок, що країна знову відкриває автомобільні та залізничні пункти пропуску із Білоруссю.