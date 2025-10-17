Під загородженням на польсько-білоруському кордоні виявили тунель

Польща виявила на своєму кордоні з Білоруссю тунель.

Про це повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський.

За його словами, тунель виявили під загородженням.

«Підкоп починався на території Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку», - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він при цьому запевнив, що «завдяки сучасним електронним системам, встановленим на загородженні, польсько-білоруський кордон надійно охороняється».