ГоловнаСвіт

Під загородженням на польсько-білоруському кордоні виявили тунель

Підкоп починався на території Білорусі.

Під загородженням на польсько-білоруському кордоні виявили тунель
тунель на польсько-білоруському кордоні
Фото: Х/Marcin Kierwiński

Польща виявила на своєму кордоні з Білоруссю тунель.

Про це повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський.

За його словами, тунель виявили під загородженням. 

«Підкоп починався на території Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку», - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він при цьому запевнив, що «завдяки сучасним електронним системам, встановленим на загородженні, польсько-білоруський кордон надійно охороняється».

  • Варшава постійно скаржиться на різні інциденти на кордоні з Білоруссю. Мігранти вчиняли нападки на польських прикордонникі, пошкоджували огорожу і різними способами намагалися прорватися через кордон.
  • Тим часом у вересні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у вівторок, що країна знову відкриває автомобільні та залізничні пункти пропуску із Білоруссю.
